Luego de los nervios y la adrenalina que se vivió en la nueva gala de nominación de Gran Hermano 2024, donde los participantes votaron en el confesionario, Santiago del Moro anunció los nombres de las personas que están en placa esta semana.

Después de hacer el recuento de votos, el conductor del reality de Telefe reveló que Gabriela Gianatassio, Ulises Apóstol, Luz Tito, Catalina Gorostidi, Lourdes “Lulú” Ciccarone, Chiara Macuso, Eugenia Ruiz, Katia “La Tana” Fenocchio, Sandra Priore son los nuevos nominados.

De esta manera, son nueve los participantes que se juegan su permanencia en el programa y será el público quien tenga la última decisión antes de conocerse qué participante abandonará el reality de Telefe en la próxima gala de eliminación.

Foto: Captura (Telefe)

FUERTE SANCIÓN A CATALINA TRAS PONER EN PELIGRO LA SALUD DE TATO AL MANIPULAR SU COMIDA

Tal como lo había anunciado Santiago del Moro en sus redes, Gran Hermano decidió sancionar a Catalina Gorostidi después de haber puesto en riesgo la salud de Santiago “Tato” Algorta al manipular su comida.

Así lo comunicó ante todos los participantes: “Últimamente, se produjeron diversos episodios que algunos pueden calificar como bromas y otros como faltas de respeto. Entiendo que muchas de estas situaciones parecen excesivas, pero mientras no transgredan ciertos límites, voy a seguir permitiéndolas. Y en todo caso, son ustedes los que deberían acordar pautas básicas de convivencia”, comenzó diciendo.

“En esta casa hay un reglamento, pero yo no soy su papá. No soy su papá para decirles cómo deben comportarse. Son todos adultos, y me imagino que cuentan con las herramientas necesarias para dirimir los conflictos que ustedes mismos generan. Sin embargo, no todo es lo mismo. Hay cosas con las que no se juega, y una de ellas es la comida”, agregó.

Foto: Captura (Telefe)

“Anoche sucedió algo que me llenó de mucha preocupación. Cata manipuló unos brownies que se estaban cocinando para agregarles un determinado condimento y corromper su sabor. Los alimentos, de ningún modo, deben ser adulterados como si se tratara de una inocente picardía. Está en riesgo la salud de todos. Y eso no es broma. Cualquier manipulación puede provocar diversos trastornos leves o severos”, siguió.

Y añadió: “Así, lo que empieza como un chiste, digamos, sin conciencia de las consecuencias de ciertas acciones que pueden terminar en un hecho lamentable. Cata, en estos últimos días observé que protagonizaste varias situaciones en donde jugás al límite. Pero esto que acabás de hacer con la comida, no voy a dejarlo pasar. Serás sancionada”.

Gran Hermano: “Cata a partir de este momento, estás nominada. Además, dejás de ser líder, perdiendo todos los beneficios, aunque podés conservar la moto obtenida en buena ley”.

“A partir de este momento, estás nominada. Además, dejás de ser líder, perdiendo todos los beneficios, aunque podés conservar la moto obtenida en buena ley. Por lo tanto, para el liderazgo que no quede vacante, le transfiero la responsabilidad al último en ocupar este rol: Tato. De todas maneras, informo que Tato no cuenta con el beneficio de la inmunidad, por lo que puede ser nominado. Y tampoco podrá subir, ni bajar a alguien de la placa. Buenas noches”, cerró.