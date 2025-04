Tal como lo había anunciado Santiago del Moro en sus redes, Gran Hermano decidió sancionar a Catalina Gorostidi después de haber puesto en riesgo la salud de Santiago “Tato” Algorta al manipular su comida.

Así lo comunicó ante todos los participantes: “Últimamente, se produjeron diversos episodios que algunos pueden calificar como bromas y otros como faltas de respeto. Entiendo que muchas de estas situaciones parecen excesivas, pero mientras no transgredan ciertos límites, voy a seguir permitiéndolas. Y en todo caso, son ustedes los que deberían acordar pautas básicas de convivencia”, comenzó diciendo.

“En esta casa hay un reglamento, pero yo no soy su papá. No soy su papá para decirles cómo deben comportarse. Son todos adultos, y me imagino que cuentan con las herramientas necesarias para dirimir los conflictos que ustedes mismos generan. Sin embargo, no todo es lo mismo. Hay cosas con las que no se juega, y una de ellas es la comida”, agregó.

“Anoche sucedió algo que me llenó de mucha preocupación. Cata manipuló unos brownies que se estaban cocinando para agregarles un determinado condimento y corromper su sabor. Los alimentos, de ningún modo, deben ser adulterados como si se tratara de una inocente picardía. Está en riesgo la salud de todos. Y eso no es broma. Cualquier manipulación puede provocar diversos trastornos leves o severos”, siguió.

Y añadió: “Así, lo que empieza como un chiste, digamos, sin conciencia de las consecuencias de ciertas acciones que pueden terminar en un hecho lamentable. Cata, en estos últimos días observé que protagonizaste varias situaciones en donde jugás al límite. Pero esto que acabás de hacer con la comida, no voy a dejarlo pasar. Serás sancionada”

“A partir de este momento, estás nominada. Además, dejás de ser líder, perdiendo todos los beneficios, aunque podés conservar la moto obtenida en buena ley. Por lo tanto, para el liderazgo que no quede vacante, le transfiero la responsabilidad al último en ocupar este rol: Tato. De todas maneras, informo que Tato no cuenta con el beneficio de la inmunidad, por lo que puede ser nominado. Y tampoco podrá subir, ni bajar a alguien de la placa. Buenas noches”, cerró.

LA MAMÁ DE TATO HABLÓ TRAS EL ATAQUE DE CATA Y GABRIELA A LA SALUD DE SU HIJO EN GRAN HERMANO

En medio de las especulaciones sobre la posibilidad de que sancionen a Gabriela Gianatassio y Catalina Gorostidi por atentar contra la salud de Santiago “Tato” Algorta en Gran Hermano, los papás del participante hablaron del problema que padece su hijo.

“Tato se tiene que hacer un test genético todavía como para definir porque el tema de las enfermedades autoinmunes realmente es muy complejo. Podés tener una, dos, se te pueden desencadenar distintas en distintos momentos, tienen síntomas parecidos, pero estamos siempre frente a enfermedades inflamatorias, digamos”, comenzó diciendo Rosario en el streaming de Gran Hermano, después de que las compañeras de Tato manipularan un postre que preparó dentro de la casa.

“Entonces, él lo que tiene diagnosticado y que a nosotros nos preocupó mucho y pasamos muy mal en un momento, es una uveítis, que es una enfermedad inflamatoria y aparte tiene hipotiroidismo. Pero lo que tenemos seguro y que es más complicado, es la uveítis, que es una inflamación en la uve. Él tenía un montón de células inflamatorias, había empezado a perder visión y el riesgo de esta enfermedad, en una situación extrema, es que podés quedar ciego”, agregó.

Y cerró: “¿Cuál es la solución como toda enfermedad autoinmune? Es no consumir gluten, porque el gluten es muy inflamatorio. Es más, él consume muy poca azúcar también, porque la azúcar es inflamatoria también. Bueno, además de eso, no crecía tampoco, era chiquitito y no crecía, tenía un montón de temas. Se creía que podía haber algo bastante complejo, incluso los glóbulos blancos le daban mal. Empezó a dejar el gluten y, automáticamente, las células empezaron a desaparecer y Santiago empezó a crecer, fue como que le cambió la forma de comer”.