En medio de las especulaciones sobre la posibilidad de que sancionen a Gabriela Gianatassio y Catalina Gorostidi por atentar contra la salud de Santiago “Tato” Algorta en Gran Hermano, los papás del participante hablaron del problema que padece su hijo.

“Tato se tiene que hacer un test genético todavía como para definir porque el tema de las enfermedades autoinmunes realmente es muy complejo. Podés tener una, dos, se te pueden desencadenar distintas en distintos momentos, tienen síntomas parecidos, pero estamos siempre frente a enfermedades inflamatorias, digamos”, comenzó diciendo Rosario en el streaming de Gran Hermano, después de que las compañeras de Tato manipularan un postre que preparó dentro de la casa.

“Entonces, él lo que tiene diagnosticado y que a nosotros nos preocupó mucho y pasamos muy mal en un momento, es una uveítis, que es una enfermedad inflamatoria y aparte tiene hipotiroidismo. Pero lo que tenemos seguro y que es más complicado, es la uveítis, que es una inflamación en la uve. Él tenía un montón de células inflamatorias, había empezado a perder visión y el riesgo de esta enfermedad, en una situación extrema, es que podés quedar ciego”, agregó.

Foto: Captura de video de X (@RoxyMdpTurkish)

Y cerró: “¿Cuál es la solución como toda enfermedad autoinmune? Es no consumir gluten, porque el gluten es muy inflamatorio. Es más, él consume muy poca azúcar también, porque la azúcar es inflamatoria también. Bueno, además de eso, no crecía tampoco, era chiquitito y no crecía, tenía un montón de temas. Se creía que podía haber algo bastante complejo, incluso los glóbulos blancos le daban mal. Empezó a dejar el gluten y, automáticamente, las células empezaron a desaparecer y Santiago empezó a crecer, fue como que le cambió la forma de comer”.

EL INESPERADO RETO DE LA MAMÁ DE TATO ALGORTA AL PARTICIPANTE TRAS INGRESAR EN EL ‘CONGELADOS’ DE GRAN HERMANO

Luego de que varios participantes de Gran Hermano 2024 se emocionaran con las visitas de sus seres queridos, Santiago “Tato” Algorta vivió su propia experiencia (en enero de 2025) al ingresar su mamá, Rosario, quien lo sorprendió con un reto en vivo.

“Estoy feliz de estar este ratito contigo, me estabas haciendo mucha falta. Te quiero mucho, mucho, mucho. Estamos todos muy orgullosos de ti. Muy, muy orgullosos de ti. Te quiero mucho”, comenzó diciendo la señora en el realit de Telefe.

“Queremos que te quedes. Sabemos que estás muy feliz acá. Que lo estás dando todo, que estás donde tú querés estar y eso es lo importante. Que estás feliz y muy agradecido por estar acá. Así que nosotros, felices. Estamos todos súper bien. Nos estamos divirtiendo un montón con todo esto. La estamos pasando muy divertido. Obviamente que te extrañamos muchísimo. Pero bueno, como siempre te digo, sabiendo que están bien y felices, yo encantada de que estés acá. Todos te extrañamos muchísimo”, agregó.

Foto: Captura (Telefe)

Y siguió: “Te vemos bien y eso nos da mucha tranquilidad. Queremos que juegues, que te diviertas, que te enfoques en el juego y no te distraigas. Ya todo lo otro lo vas a poder hacer afuera, si Dios quiere. Así que ahora disfrutá esto que es tu sueño y que está siendo una realidad. No te quedes con las ganas de nada”

Por último, cerró, con unos divertidos palitos: “Ahora tengo dos retos para ti. Uno, es que te oí muchas veces decir que te querés quedar a vivir acá. No lo pienses, no te quedás a vivir acá, ¿eh? El otro, no pises más el sillón. Te adoro”.