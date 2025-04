A poco de la felicidad que sintió Gabriela Gianatassio al ganarse la moto que se puso en juego en Gran Hermano, en un desafío en el que debían contestar preguntas por “sí” o “no” en una trivia, la joven recibió una inesperada noticia.

La brasilera fue llamada por Gran Hermano, quien la indagó acerca de su participación en el juego: “¿Qué pensás de la denuncia sobre que hiciste trampa?”, se escuchó en el confesionario.

“Yo pienso que me quieren cag…, la verdad. ¿Por qué?”, preguntó Gabi. A lo que Gran Hermano fue contundente con su respuesta: “Porque a partir de la denuncia, se revisaron minuciosamente las cámaras. Te pregunto, entonces, ¿hay algo que quieras contarme?”.

“Bueno, voy a ser sincera. Sí, Ulises (Apóstol) me ayudó en algunas preguntas”, se sinceró Gabriela, antes de conocer la decisión que se tomará tras lo sucedido y que, tal como lo adelantó Santiago del Moro en las redes, implica volver a poner en juego el premio y el liderazgo de la casa. Además, su fulminante a Luz Tito quedó sin efecto y pasó a estar automáticamente en la placa de nominados junto a Ulises.

SELVA ROMPIÓ EN LLANTO AL RECIBIR LA VISITA SORPRESA DE SU ESPOSO EN GRAN HERMANO 2024

Luego de que varios participantes pasaran por la emoción que les generó ver a un ser querido entrar a alentarlos en Gran Hermano 2024, en el marco del ’Congelados‘, en esta oportunidad fue a Selva Pérez Carvalho quien le tocó el turno de tener su momento más especial.

La participante no pudo evitar quebrar en llanto al ver ingresar a su marido, apodado el “Bicho”, quien viajó desde Uruguay para estar en la casa con un regalo para todos que dejó sobre la mesa: “Dale, vamos arriba que vos podés. ¡Mirá lo que lograste que yo hablara y vos mudita! No te me bajoneés“, atinó a decir el señor, con humor, ante el llanto desconsolado de Selva.

“Qué loquita que sos. Simpre podés y lográs todo. Seguí disfrutando y viví el momento. Tenía diez mil cosas para decirte y me olvidé de todo. Me preparé frente al espejo para decirte las cosas”, agregó. Y cerró: “Estamos en la recta final. ¡Vos podés!“.