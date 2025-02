Con el desparpajo que la caracteriza, Selva Pérez descolocó a Luz Tito con un pícaro comentario sobre su relación con Santiago “Tato” Algorta en Gran Hermano 2024.

“Qué linda pareja hace ustedes dos. Lástima que vos estás de novia”, le dijo la señora de Uruguay a la jujeña, desde el sillón mientras ella pasaba delante de ella.

Foto: captura de Telefe, Gran Hermano.

Al oír el bocadillo de Selva, Luz pegó la vuelta y le preguntó: “¿Con quién?”. Y Pérez le contestó, jocosa: “Con Santi. Sí, ¡qué linda pareja! Serían dos muñequitos de torta”.

Foto: captura de Telefe, Gran Hermano.

TATO SOBRE LUZ DE GRAN HERMANO: “ELLA ES MI TALÓN DE AQUILES”

“Creo que Luz es un talón de Aquiles para mí. Las primeras semanas yo vine muy en plan de jugar, razonar, y no dejarme llevar tanto por las emociones, pero ni bien nos empezamos a conocer, empezamos a charlar y a compartir...”, dijo Santiago en el confesionario, al día siguiente de que Pestañas, el novio de Luz, ingresara a la casa en el marco de un “Congelados”.

“Quedó muy claro que ella tiene novio y que acá no iba a pasar nada. Entonces, ahí me volví a enfocar un poco más en el juego. Porque en un momento me di cuenta de que me estaba distrayendo. Me pasaba más tiempo sentado con ella, charlando, o queriendo estar con ella, y se me fue un poco todo”, agregó Tato.

Foto: captura de Telefe, Gran Hermano.

