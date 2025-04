Entrando al cuarto mes y medio de aislamiento, los participantes de Gran Hermano transitan por una etapa muy explosiva.

Con la casa dividida en dos bandos, Chiara Mancuso le disparó un dardo venenoso a Lucía “Luchi” Patrone en la fiesta del sábado, vinculado a su novio, Lauty Gram, ex de China Suárez.

Chiara comparó a Luchi con la China, con el objetivo de golpearle la autoestima y llenarla de inseguridades. Sin embargo, Patrone optó por ignorarla.

EL PICANTE COMENTARIO DE CHIARA A LUCHI SOBRE LA CHINA SUÁREZ EN GRAN HERMANO

Chiara: -¿Quién la conoce? ¿Quién es? Nadie. Reemplazante. Suplente. Entró después de dos meses. ¿Quién la conoce?

(Luchi le hace el gesto de que se calle)

Chiara: -Vos a mí no me callás, pendeja.

Luchi: -Calladita sos más linda. ¡Hermosa!

Chiara: -Sí, divina. Seguro el otro (Lauty Gram) volvió con la China. ¡Aguante la China! ¡Aguante!

LA REACCIÓN DE LUCHI TRAS LA PROVOCACIÓN DE CHIARA EN GRAN HERMANO

El letal comentario de Chiara a Luchi sobre la China Suárez fue oído por Juan Pablo De Vigili, quien no tardó en darle su apoyo a Luchi, pero no evitó que el incisivo bocadillo de Mancuso se esparciera por toda la casa.

Devi: -Me re calenté por lo que te dijo.

Luchi: -No lo repitas, igual.

Devi: -No se hace eso. No se hace.

Luchi: -No, no se hace, pero por favor, no repitas eso que dijo. A nadie. Ya está. Quedó ahí, pero yo lo escuché. ¿Sabés lo que pasa? Lo sentí como que quiso rebajarme y no pudo. De alguna manera me quiere hacer sentir mal y no lo va a lograr. Yo jamás le diría algo para hacerla sentir mal, ni para rebajarla, ni para hacerla sentir menos que otra mina. Pero yo me quedo callada, en el molde, porque sé cómo soy. Y jamás haría algo así. A mí lo que me pasa es que acá todos no la soportan, pero después van y le chupan el ort.. para no estar mal con ella.

Devi: -En realidad no es para no estar mal, es por la convivencia.

Luchi: -A mí me chupa un huevo.

