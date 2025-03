Juliana “Furia” Scaglione despertó en la casa de Gran Hermano con la música del feliz cumpleaños y con un insólito regalo de Selva Pérez.

Este 18 de marzo, la participante de GH 2023, que reingresó al reality hace tan solo una semana y un día, recibió un año más en la casa más famosa del país y su compañera de Uruguay la mimó.

Selva le obsequió a Furia un divertido gorro para la ducha, pese a que Juliana no lo necesita por su look rapado.

Complacida con el gesto y ante la imposibilidad de Selva de hacerle un presente más pretencioso, Juliana se puso el gorrito y continuó haciendo fiaca con el accesorio de baño puesto.

QUÉ LE PASA A FURIA, A UNA SEMANA DE ENTRAR A GRAN HERMANO

Tato y Martina manifestaron su preocupación ante la conducta pasiva de Juliana Scaglione, quien en la edición anterior se caracterizó por su explosiva personalidad y por su juego a fondo.

“Pareciera que es una invitada. Recién le vi cara de angustiada, y le dije a Luz: ‘Mirá, ¿no la ves con cara de angustiada?‘. Luz la miró, me miró y no me dijo nada. Así que no sé si compartió. Pero estaba como... No la veo feliz”, le dijo Santiago Algorta a su compañera.

Y Martina Pereyra le respondió: “No opina, no dice nada... Ayer estábamos en la mesa, y ella dijo: ‘No sé qué hago acá. Soy un holograma’”.

