Los panelistas no se pusieron de acuerdo al momento de opinar sobre cómo Ulises Apóstol reaccionó cuando Luciana Martínez dijo en un vivo que ambos eran de la comunidad gay, luego de que Santiago “Bati” Larrivey expusiera sentirse acosado por su compañera en el reality.

GASTÓN TREZEGUET Y SOL PÉREZ DEBATIERON SOBRE CÓMO HABLA DE SU SEXUALIDAD ULISES

Santiago del Moro: -Recién vi el graph y pido disculpas, decía “acusaciones”. Las cuestiones sexuales no son acusaciones. No es un delito. Uno puede acusar de asesino a una persona.

Gastón Trezeguet: -Pero Ulises lo vive así.

Santiago: -Como lo viva él es una cosa y tiene todo el derecho a vivirlo como quiera, como pueda. Pero no es una acusación. Los escucho.

Gastón: -Ulises habla de “cuidar mi apellido” y de “escarnio público” como si ser gay fuera ser un asesino serial o algo digno de destrozar un apellido. Me parece que atrasa un montón y me parece que Ulises ha reiterado en demasiadas oportunidades dentro de la casa, no en un vivo, que le gustan los hombres...

Sol Pérez: -Claro, lo dice cuando él tiene ganas...

Gastón: -Pero está adentro de un reality show, mi amor.

Sol: -A mí nadie me exige decir que soy heterosexual, por qué a otra persona le tenés que decir que diga quién le gusta.

Gastón: -¿Puedo terminar la idea? Cuando Ulises habla y abre el juego dentro de la casa de Gran Hermano, el programa más visto de la Argentina desde hace más de tres años, me parece que ahí él habilita el juego para que cualquiera hable de su sexualidad. Caminar por toda la casa como si fuera un Loco mía con una pupera, con polainas, más afeminado que un Teletubi, no podés pretender que después nadie diga nada. O decir que se mete con tu sexualidad.

Sol: -Cada uno habla cuando quiere y con quien quiere.

Gastón: -Él salió del closet. Él digo “a mí me gustan los hombres”.

Sol: -Perdón, Gastón, yo te dejé hablar. Él habla cuando él quiere y con quien se siente cómodo. Nadie tiene que decirle en un vivo “decime quién te gusta o que sos de la comunidad”.

Gastón: -No está en el living de su casa, está en Gran Hermano.

Sol: -No importa. Gastón, ¿me dejás terminar la idea porque yo te dejé? A mí nadie me exige que diga que soy heterosexual por qué se le exige todo el tiempo a la gente que diga si es homosexual, bisexual, pansexual...

Gastón: -Yo no le exijo.

Sol: -¡Dejame terminar! Eso me parece un loco total. Y él se pueda vestir como quiera, como tenga ganas y se sienta feliz.

Gastón: -¡Obvio!

Sol: -No por eso tiene que salir a decir quién le gusta. A mí me parece que atrasa la discusión. Libertad total, loco.

Gastón: -Él atrasa.

Laura Ubfal: -El que atrasa es Ulises.

