Santiago del Moro ingresó virtualmente a la casa de Gran Hermano luego de que “el Supremo” les comunicara a los participantes una delicada situación.

El Big le llamó la atención a Luciana Martínez, después de que Santiago “Bati” Larrivey argumentara haberse sentido incómodo con algunas de sus actitudes.

En ese marco, el conductor del reality expresó en vivo su firme postura tras la grave denuncia de acoso que hizo Bati.

QUÉ DIJO SANTIAGO DEL MORO DE LA ACUSACIÓN DE ACOSO DE BATI A LUCIANA EN GRAN HERMANO

“¿Por dónde empezar con un tema re delicado? Cuando se abordan estas cuestiones, Gran Hermano tiene un protocolo. Analiza el antes, el durante y el después de cada situación. Es decir, cómo viene todo esto”.

“Son temas muy sensibles que no han salido en nuestras charlas. Por eso yo siempre les digo si tienen algo que decir, algo que quieran contar. Cuando Gran Hermano detecta algunos comentarios de algunos de ustedes, tiene que hacer un llamado de atención porque son temas, como les decía, muy sensibles”.

“Ustedes pueden interactuar, pueden hacer de todo. De hecho, en esa casa ha pasado de todo. El problema es cuando hay un ida y vuelta que no es recíproco y tiene que ver con cuestiones tan delicadas como es o como puede llegar a ser un acoso, o algo que se acerque”.

“No hay sanción, lo que sí hay es una advertencia de que a alguien, reiterados comportamientos o una serie de comportamientos, no le están cayendo bien. Y eso no entra en el juego”.

GRAN HERMANO: EL DESCARGO DE LUCIANA TRAS SER ACUSADA POR BATI DE ACOSO

“Hablaba recién con mis compañeros de que me hubiera gustado también que Gran Hermano me llame al confesionario para preguntarme a mí en primera persona qué está sucediendo con esto”.

“Todo empezó como un juego. O sea, acá nada es a propósito, por lo menos de mi parte no tengo ninguna intención con Bati, nada más que divertirme. Y me parecía divertido y nos reíamos, pero siempre fue en modo de joda, de gracia”.

“Hoy Bati sí me dijo que por ahí estaría bueno que la cortemos o que no suceda más esto porque lo incomodaba. Y yo le di el OK, me alejé y para mí fue tema cerrado. Un juego, un simple juego entre compañeros… Pero siempre con respeto. Yo no me manejo diferente a mis principios”.

GRAN HERMANO: EL DESCARGO DE BATI EN VIVO TRAS ACUSAR A LUCIANA DE ACOSO

“Sí, es real. Empezó como un juego y seguía siendo un juego. Pero anoche hubo un comentario medio elevado, delante de gente, que me incomodó. Sumado a que ya varias veces dio vuelta la foto de mi pareja cuando venía a mi cama, en forma de amigos cuando estábamos encerrados. Mientras preparan las actividades y demás”.

“Al principio me cagué la risa y ya después me empezó a molestar, que fue cuando le dije, tipo, ‘che, cortala’. Porque de nuevo, yo con Luciana tengo la mejor. Pero si seguía, ya no iba a ser la mejor. Entonces prefiero seguir con buena onda y con respeto siempre porque así me manejo yo en la vida”.

