Luego de los nervios y la adrenalina que se vivió en la nueva gala de nominación de Gran Hermano 2024, donde los participantes votaron cara a cara, Santiago del Moro anunció los nombres de las personas que están en placa esta semana.

Después de hacer el recuento de votos, el conductor del reality de Telefe reveló que Chiara Macuso, Santiago “Bati” Larrivey, Lorenzo De Zuani, Santiago “Tato” Algorta, Luciana Martínez, Marcelo Carro, Ulises Apóstol, Gabriela Gianatassio, Eugenia Ruiz, Katia “La Tana” Fenocchio y Lucía Petrone son los nuevos nominados.

De esta manera, son once los participantes que se juegan su permanencia en el programa. Pero, cabe destacar, que Claudio “Papucho” De Lorenzo (quien se convirtió en el líder de esta semana) tendrá la oportunidad de salvar a uno de sus compañeros de la placa.

¿Quién será el nuevo eliminado de Gran Hermano 2024?

Foto: Captura (Telefe)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASÍ FUE EL COMUNICADO DE GRAN HERMANO CON EL LLAMADO DE ATENCIÓN A LUCIANA POR SU ACTITUD CON BATI

A pocas horas de que Santiago del Moro revelara que iba a haber un anuncio en Gran Hermano 2024, finalmente los chicos escucharon el comunicado con el llamado de atención a Luciana Martínez por sus actitudes con Santiago “Bati” Larrivey dentro de la casa.

"Es natural que tras tantos días de convivencia se produzcan diversos vínculos entre ustedes. Aliento y celebro las relaciones de todo tipo. La galantería, el piropo y también los comentarios donde hay doble sentido, no tienen nada de objetables si ambas partes están de acuerdo, aceptando juntos el conocido juego de la seducción", comenzó diciendo Gran Hermano en vivo.

“La cuestión cambia sustancialmente si una persona expresa su incomodidad. En las últimas horas, ocurrieron algunos episodios que me llenaron de preocupación. Me refiero al acercamiento que existe entre Bati y Luciana. También me refiero al notorio malestar de Bati ante conductas que considera inapropiadas o excesivas de Luciana", agregó.

Foto: Captura (Telefe)

Y siguió: "Hoy, en el confesionario, Bati expuso este problema. Él manifestó que se encargaría de resolver el problema, pero es mi deber. No obstante, mi deber es hablar seriamente sobre lo sucedido. Aunque se trate de un tema sensible y delicado, decidí, por ahora, no aplicar ninguna sanción".

“Quiero decirte algo Luciana, y me gustaría que todos prestaran mucha atención. Les quiero recordar que en mi casa está permitido todo tipo de vínculos. Los aliento y celebro, pero siempre y cuando acepten con la aceptación y el consentimiento del otro“, cerró, contundente.