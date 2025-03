Juan Reverdito fue el cuarto participante en ser eliminado de la décima edición de Gran Hermano en 2022, y la semana pasada estalló en llanto en el “Golden Ticket” pidiéndole trabajo a Santiago del Moro, lo que enfureció a Agustín “Frodo” Guardis.

El excompañero de Reverdito consideró que el taxista “aprovechó bien el momento para pedir laburo como mucha gente pide en un momento tan complicado”. “Lo que no me gusta es que aprovechen Del Moro y los demás para humillarlo y humillar a los demás que fueron ahí”, planteó.

En este sentido, Guardis aseguró que el conductor de Gran Hermano aprovechó el momento para ir a abrazar a Reverdito y quedar bien frente a cámara. “Un día antes se quejó de todos los que no fueron habló y les ‘qué mal que no vinieron’, obviamente haciéndose cargo de los dos campeones”, observó el joven.

QUÉ DIJO EL EX GRAN HERMANO AGUSTÍN GUARDIS DE SANTIAGO DEL MORO

“Hablaba de ellos y obviamente de los otros que no fueron. ‘¡Qué mal que no vinieron a acompañar a sus compañeros!’”, recordó “Frodo”. ¡Mirá, flaco, si te va mal en el programa hacete cargo vos de tu programa”, apuntó Guardis ante la protesta de Edith Hermida, que observó que “es el programa más visto”.

“¡No le va bien! ¡Nosotros hacíamos 30 puntos de rating de pico! ¡Furia hacía 25 puntos de rating!”, protestó Guardis, que reveló que “todos los chicos que fueron a la tribuna, fueron gratis. No le pagan por ir ahí. Fueron, como Juan, a buscar una oportunidad más, a tratar de resolver algo más”.

“Si querés que vayan, tenés que garpar”, instó a Del Moro. Tras un cruce con Hermida, Guardis aseguró que no iba a hablar más de Santiago del Moro ‘porque si no nos vamos a ir al car…’, y reveló que su padre “casi lo ca… trompada al conductor”.

“Una cosa es que vos entras al programa, te hacés famoso y te abre las puertas. Fenómeno. Después algunos quedan y otros no. Ahora no nos rasguemos las vestiduras diciendo ‘Nosotros los ayudamos, los contuvimos siempre’. ¡Tres años después te acordás, cuando el tipo te vino a llorar a la puerta del canal, que no tiene nada para hacer!”

