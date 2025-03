Luego de que Juan Pablo “Devi” de Vigili atendiera el teléfono rojo en Gran Hermano 2024, Santiago del Moro sorprendió a todos al dar a conocer el beneficio que le otorgaron al joven.

Tal como lo detalló el conductor del reality de Telefe, Juan Pablo tuvo la posibilidad de fulminar a dos participantes y de elegir a otro compañero para que haga lo mismo.

Fue entonces que Devi optó porque Lourdes Ciccarone le siga sus pasos y la fue la primera en dar a conocer su veredicto. En primer lugar, mandó directamente a placa a Santiago “Bati” Larrivey y Lorenzo De Zuani, argumentando que su desepo es seguir cuidando a los que están desde el debut del programa.

Foto: Captura (Telefe)

A su turno, Juan Pablo se inclinó por Santiago “Tato” Algorta (con quien mantuvo un tenso cruce al aire) y una de sus aliadas, Luciana Martínez, con quien también protagonizó unos chispazos. De esta manera, los cuatro jugadores se suman a la placa en la que ya estaba Chiara Macuso tras haber recibido una sanción.

Por último, cabe destacar que Ulises Apóstol (ganador del auto OKM y nuevo líder de la casa) tenía la chance de salvar a uno de los cuatro recientemente nominados, pero optó por no hacer ningún movimiento: “No me meto en fuegos cruzados”, cerró, tajante.

¿Quién será el próximo en abandonar la casa de Gran Hermano 2024?

Foto: Captura (Telefe)

EL APASIONADO ENCUENTRO DE RENATO CON ROSINA TRAS QUEDAR ELIMINADO DE GRAN HERMANO

A poco de la declaración de amor que le dedicó en vivo a Rosina Beltrán, Renato Rossini quedó eliminado de Gran Hermano 2024 y el reecuentro con la joven selló el comienzo de esta nueva historia de amor.

Minutos después de ser presentado por Santiago del Moro, el último participante en abandonar el reality de Telefe corrió al encuentro de la mujer que conquistó su corazón y se fundieron en un apasionado beso.

De esta manera, los chicos dejaron atrás cualquier especulación y compartieron con el público, sus compañeros y todos los presentes en el estudio sus sentimientos a flor de piel.

¡Que viva el amor!