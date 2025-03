A tres meses de ingresar a la casa de Gran Hermano 2024, Santiago “Tato” Algorta confesó que cada vez necesita más del contacto físico y la inesperada propuesta, con un dejo de humor, que le hizo a Martina Pereyra fue una atrevida muestra de eso.

El participante de Uruguay le dijo sin vueltas a su compañera si quería hacer cucharita con él y Martina reaccionó súper incómoda.

Foto: captura de Telefe, Gran Hermano.

QUÉ LE PPROPUSO TATO A MARTINA EN GRAN HERMANO QUE SE PUSO MUY NERVIOSA

Tato: -Martu, ¿hacemos cucharita?

Martina: -No. Qué tarado. No puedo.

La Tana: -No disimula.

Lourdes: -Encima esta estúpida se pone nerviosa.

Martina: -Sí, pero yo no quiero.

La Tana: -Él hizo que se cayó arriba de ella y la agarraba. ¡Pará!

Lourdes: -Sí, mal. Es que esta boluda se pone nerviosa.

Martina: -Sí, me rio. No sé qué decirle.

Lourdes: -No, flaco, tengo novio.

Martina: -¡No tengo novio! Eso es lo peor.

Juan Pablo: -¿Te incomoda posta?

Martina: -No, me cago de risa. Pero me da nervios.

Juan Pablo: -Lo que pasa es que a vos te encanta que te ande atrás, que te suba el ego.

Martina: -Que me suba el ego sí, si el otro boludo (Luca) ni hola me decía.

Juan Pablo: -Por eso vos estás detrás de Luca y no detrás de él.

Martina: -Puede ser un poco.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.