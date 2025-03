A pocos minutos de que la voz de Gran Hermano le advirtiera a Luciana Martínez que Santiago “Bati” Larrivey se sintió incómodo con algunas de sus actitudes y la acusara de acoso, la participante se descargó con “El Tridente”, Santiago “Tato” Algorta y Luz Tito, y con Sandra Priore.

Luciana quedó shockeada ante la delicada denuncia de Bati y aseguró que sus comportamientos no cruzaron el límite del respeto y que se trató de un juego, que ella creyó correspondido.

QUÉ DIJO LUCIANA DE GRAN HERMANO DE LA ACUSACIÓN DE ACOSO QUE LE HIZO BATI

Tato: -¿Las cosas están claras?

Luciana: -Sí, pero no hace falta hacer circo de nada. Vos a mí me decís buenamente, “me incomoda”. Y ya está.

Luz: -Pero te lo dijo.

Tato: -Está bueno que si algo lo incomodó te lo haya transmitido.

Luciana: -Sí.

Sandra: -¿Y por qué fue al confesionario?

Luciana: -Pero está bien. Esto es “péguele a Luciana que es gratis”. Ya entendí todo.

Luz: -Ahora seguramente va a hablar Santi (del Moro) de eso.

Tato: -Está bueno eso de que vos aclares que para vos era un juego... Sí te impacta que haya ido al confesionario.

Luciana: -Jamás fue ir más lejos. Fue el mismo cariño, abrazo, que te puedo hacer a vos, a Juan Pablo, a Chiari, a Luz...

Tato: -¿Antes de hoy no te había dicho nada?

Luciana: -No.

Luz: -¿Pero qué es lo que le incomoda?

Luciana: -Para mí era divertido darle vuelta la foto de la pareja y abrazarlo.

Tato: -Ella siempre jode.

Luciana: -Para mí fue joda hasta hoy que me lo pudo decir bien. Yo le dije que tenía razón y que estaba todo okey. No quiero hacer ningún circo de nada.

Luz: -¿Cuándo te dijo eso?

Luciana: -Hoy, en la habitación verde.

Luz: -¿Hoy también? ¿Y a qué fue al confesionario si ya habían hablado?

Luciana: -Porque está en placa.

Tato: -Por ahí vos pensabas que iba a esperar a ver si vos volvías a hacer algo después de habértelo aclarado. Ahí por ahí era para pedir confesionario, pero hizo todo hoy junto...

Sandra: -Me parece muy grave la acusación.

Luciana: -Están todos de testigos.

Tato: -Me parece bien que lo transmita, lo que me parece grave es ir al confesionario sin hablarlo antes con ella.

Sandra: -Es un montón. Y Luciana tiene razón, él está en placa... Yo no permitiría que una persona X, porque no te conoce ni lo conocés, venga a... A menos de que haya sucedido... Este juego da para todo. Ese flaco es un enfermo. ¿Por qué Gran Hermano no la llamó a ella al confesionario y escuchó solamente la campana de él?

