Lorenzo de Zuani dejó de lado la timidez que lo caracteriza y eligió a Martina Pereyra para tener una cita romántica en la casa de Gran Hermano. ¿Y Santiago “Tato” Algorta se puso celoso?

El joven salteño, de 23 años, ganó un juego y el beneficio fue una cena romántica, con película de amor incluida. Además de pasar una noche a solas con la persona elegida.

Dando muestras de ser un hombre con códigos y muy caballero, antes de hacer su elección, Lolo le hizo una concreta pregunta a Martu, que terminó ruborizando a ambos.

QUÉ LE PREGUNTÓ LORENZO A MARTINA ANTES DE INVITARLA A UNA CITA ROMÁNTICA EN GRAN HERMANO

En contacto virtual con Santiago del Moro, Lorenzo hizo público su interés por Martina, sin olvidar que a ella le gusta Luca Figurelli, excompañero de GH 2024-2025.

Santiago del Moro: -Decime ¿con quién vas a ir a pasar una noche romántica? Lolo, vos sos muy tímido, ¿querés ir al cuarto con un amigo para que te de un consejo o algo?

Lorenzo de Zuani:-No, no.

Santiago: -¿Estás decidido?

Lorenzo: -Tengo que hacer una preguntar primero.

Santiago: -Dale.

Lorenzo: -Martu, ¿tenés novio o no?

Martina Pereyra: -No, no tengo novio.

Lorenzo: -Bueno, la elijo a Martu.

Santiago: -Eso es un sí, me parece. Bien, Lorenzo. El tipo preguntó primero. Van a disfrutar una noche hermosa.

QUÉ DIJO TATO DE LA CITA ROMÁNTICA DE LOLO Y MARTU EN GRAN HERMANO

Antes de que Lorenzo y Martina vayan al SUM, Tato coincidió con el joven salteño en el dispenser de agua y le dijo: “Lolito, ¡qué lindo¡¡Qué envidia!”.

A pocos metros, Martina súper nerviosa le dijo a Sandra, Lourdes y Luz: “Yo con el anillo de Luca puesto… A mí no me gusta… Me da cosa dormir con él”.

En ese marco, Tato entró en escena y expresó, sin dejar en claro si se puso celoso por la velada romántica de Martina con Lolo o porque le gustaría tener una cita similar a él con alguien de GH.

“¡Qué lindo tener una cita!”, le dijo el uruguayo a Sandra. Luego, le habló a Martina: “Es divertido. ¡Qué envidia!”.

En otro sector de la casa, con aparente tranquilidad y sin hacerse demasiadas ilusiones, Lorenzo se rio de la situación y comentó: “Se siente re ridículo estar perfumándome”.

