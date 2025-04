Luego de que Santiago “Tato” Algorta fulminara a Chiara Mancuso en Gran Hermano, la participante estalló contra su compañero y le dijo de todo en plena cena.

Como líder de la semana, el uruguayo bajó de la placa de nominados a Luz Tito y la subió a Chiara. Los nominados terminaron siendo, junto a Mancuso: Ulises, Gabriela, Selva, Martina, Eugenia y Catalina (sancionada por la producción).

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

CHIARA ESTALLÓ CONTRA TATO DE GRAN HERMANO:

Chiara: -Me puse así para no darte la espalda (Luchi). No quería ver boludos, nada más.

Tato: -Chiari, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Por ejemplo, que te agredan.

Chiara: -De vos, me chupa un huevo. Voy a hacer lo que quiero. Si hay algo que me chupa un huevo en esta casa es lo que vos hagas... Y no me digas lo que tengo que hacer.

Tato: -Me estás insultando.

Chiara: -No te estoy insultado. Sos el menos empático de esta casa. Sos un soberbio. Tenés tres pibas atrás (Luz, Luchi y Martina) y solo pensás en vos. Y lo dijiste en el casting, que te encanta que las pibas te estén atrás y que siempre lo conseguís.

Tato: -Lo único que tenés para agarrarte es un casting...

Chiara: -Sos doble cara. Yo en el casting fui la misma que soy acá. Vos estás todo el tiempo juzgando a todos.

Tato: -Pero no me gusta que me digas pelotudo, no me gusta que me digas boludo.

Chiara: -Yo no voy a hacer lo que hacen todas las minitas, como dijiste en el casting...

Tato: -Yo no le digo a las chicas lo que tienen que hacer... Te estás pasando de la raya.

Chiara: -Sos sínico y doble cara. Yo me banco lo que soy… Yo en ese casting no dije nada que no soy… A vos solo te importa tu culo. Ahora la mandaste al muere a Martina. Yo me alejé de vos porque no me interesa tener un vínculo con vos.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.