Esta semana, Santiago del Moro sorprendió a los participantes de Gran Hermano 2024-2025 televisando sus castings y Santiago “Tato” Algorta sintió que lo perjudicaron.

El participante de Uruguay afirmó haber quedado mal parado con el resumen que mostraron y se enojó.

“Menos mal que gané el liderazgo, sino el domingo estaba afuera. Lo siento”, le dijo Tato a Luz, avergonzado. Y ella le contestó: “Mirá si te vas a ir solo por el casting”.

Por qué Tato de Gran Hermano se enojó con la producción

POR QUÉ SE ENOJÓ TATO TRAS MOSTRAR SU CASTING PARA GRAN HERMANO

Luz: -¿Vieron lo que dijo Santi (del Moro)? Que vio todo el casting.

Tato: -Menos mal que lo vio entero. En mi caso me favorece.

Chiara: -¿Por qué te favorece?

Tato: -Porque peor de lo que pasaron no existe. Todo lo demás son cosas lindas. Lo que pasaron fueron los dos minutos en los que fui un banana, pero hablé de un montón de cosas más.

ASÍ FUE EL CASTING DE SANTIAGO “TATO” ALGORTA PARA ENTRAR A GRAN HERMANO

“Me llamo Santiago, soy de Montevideo, Uruguay. Tengo 28 años y nací en un ambiente conservador. Me encantan las mujeres, me encanta conocer chicas nuevas, pero me aburro rápido. Cuando pienso la idea de ‘para mucho tiempo, me asfixio’”, dijo el actual participante de GH en un fragmento de su casting.

Y continuó: “Me siento atractivo. Soy un chico con autoestima muy alta... Soy lo que quería, lo que buscaba. Sé cuáles son mis caras que seducen”.

“Cuando entró Bautista y Rosina, uruguayos, bueno, quería ser yo el primero. No quería que ganen. Yo quería ser el primero. Ser la sorpresa. El uruguayo que gane”, agregó Tato.

“Díganme un Gran Hermano que convine facha, con buena gente, con no te pasan por arriba ni en pedo”, les preguntó Santiago a los productores que le estaban tomando el casting y uno de ellos puso en escena al salteño: “Marcos Ginocchio”.

Rápido de respuesta, Tato respondió comparándose con el ganador de GH y fue picante: “Okey, sumo una cosa más. Divertido. Porque no es más lindo. Marcos no generaba cosas, no hablaba”.

