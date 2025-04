Luego de que varios participantes pasaran por la emoción que les generó ver a un ser querido entrar a alentarlos en Gran Hermano 2024, en el marco del ’Congelados‘, en esta oportunidad fue a Selva Pérez Carvalho quien le tocó el turno de tener su momento más especial.

La participante no pudo evitar quebrar en llanto al ver ingresar a su marido, apodado el “Bicho”, quien viajó desde Uruguay para estar en la casa con un regalo para todos que dejó sobre la mesa: “Dale, vamos arriba que vos podés. ¡Mirá lo que lograste que yo hablara y vos mudita! No te me bajoneés“, atinó a decir el señor, con humor, ante el llanto desconsolado de Selva.

“Qué loquita que sos. Simpre podés y lográs todo. Seguí disfrutando y viví el momento. Tenía diez mil cosas para decirte y me olvidé de todo. Me preparé frente al espejo para decirte las cosas”, agregó. Y cerró: “Estamos en la recta final. ¡Vos podés!“.

EL COMENTARIO DE ULISES Y CHIARA QUE DESPERTÓ INDIGNACIÓN TRAS LA SALIDA DE LUCIANA DE GRAN HERMANO

Luego de que Luciana Martínez se convierta en la eliminada de Gran Hermano 2024 (tras quedar mano a mano con Chiara Macuso), la participante que sigue en juego y Ulises Apóstol generaron indignación con la conversación que mantuvieron después de conocerse estos resultados.

“Nosotros nos quedamos solos hace rato, ¿pero estos tres?”, fue el comentario que hizo Ulises, haciendo referencia al ‘Tridente’ (como se conoce al grupo de Luciana, Luz Tito y Santiago “Tato” Algorta) y que rápidamente se hizo viral en las redes.

Tras escucharlo, Chiara tomó la palabra y redobló la apuesta: ”Son dos ahora, son el ‘bidente’“, lanzó, en referencia a que son una dupla. Y Ulises cerró, dando que hablar con sus palabras: ”Claro, tienen dos dientes“.