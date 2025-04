La guerra entre Gabriela Gianatassio y Catalina Gorostidi contra Santiago ‘Tato’ Algorta va en crecimiento al punto de llegar a niveles en los que Gran Hermano podría proceder a la expulsión directa de alguno de los participantes.

En las últimas horas, se viralizó un video en redes sociales que generó indignación en el que se puede ver cómo las jugadoras se metieron con la salud del uruguayo, quien no puede comer alimentos con gluten.

Catalina Gorostidi y Gabriela Gianatassio subieron la potencia del horno con los brownies de Tato en Gran Hermano (Foto: captura de X).

Todo empezó cuando Tato se preparó un brownie sin TACC y luego de dejarlo en el horno, aparecieron Cata y Gabriela en escena. Le subieron la potencia y el postre se quemó; más tarde lo sacaron y le agregaron ingredientes que el Tiktoker no podía comer.

“Me cayó como una patada en el pecho”, se lo escuchó decir más tarde al joven y en las redes sociales pidieron inmediata sanción para quienes pusieron su salud en peligro por el problema que padece.

Catalina Gorostidi contaminó la comida de Tato en Gran Hermano (Foto: captura de X).

Tato tras cocinar su brownie contaminado en Gran Hermano (Foto: captura de X).

Según informó un familiar en un chat con los seguidores, Tato no es celíaco sino que tiene otro tipo de afección que puede traer ceguera: “Él no consume gluten por un tema de salud. No es por elección. Lo que tiene son temas autoinmunes (uveitis e hipotiroidismo) y consumir gluten le hace mal”.

La familia de Tato de Gran Hermano habló de su enfermedad (Foto: captura de X).

EL PICANTE COMENTARIO DE CHIARA A LUCHI SOBRE LA CHINA SUÁREZ EN GRAN HERMANO

Con la casa de Gran Hermano dividida en dos bandos, Chiara Mancuso le disparó un dardo venenoso a Lucía “Luchi” Patrone en la fiesta del sábado, vinculado a su novio, Lauty Gram, ex de China Suárez.

Chiara: -¿Quién la conoce? ¿Quién es? Nadie. Reemplazante. Suplente. Entró después de dos meses. ¿Quién la conoce?

(Luchi le hace el gesto de que se calle)

Chiara: -Vos a mí no me callás, pendeja.

Luchi: -Calladita sos más linda. ¡Hermosa!

Foto: captura de pantalla de Telefe, Hermano 2024.

Chiara: -Sí, divina. Seguro el otro (Lauty Gram) volvió con la China. ¡Aguante la China! ¡Aguante!

Foto: captura de pantalla de Telefe, Hermano 2024.

