Al día siguiente de ser eliminada de Gran Hermano, Martina Pereyra se reencontró con Luca Figurelli por primera vez fuera del reality y los fanáticos de la potencial pareja Marluca viralizaron las imágenes en redes sociales.

El joven fue a ver a Martu al hotel, en donde se hospeda tras salir de GH. Pero no lo hizo solo, fue junto a Brian Alberto. Allí se reunieron también con Keila Sosa, otra de las integrantes de Los Power Rangers el grupo que conformaron en el reality.

Actualmente, solo quedó adentro de la casa Lourdes Ciccarone como representante del team.

LAS FOTOS DEL REENCUENTRO DE MARTINA CON LUCA DE GRAN HERMANO

Foto: captura de video de TikTok.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

MARTINA HABLÓ DE SUS SENTIMIENTOS POR LUCA Y TATO EN GRAN HERMANO

Luego de cuatro meses y medio de aislamiento, Martina enfrentó les puso el pecho al fuerte shippeo que el público creó tanto con Luca como con Santiago “Tato” Algorta.

Martu dejó en claro en el stream Fuera de joda que la relación con el uruguayo no trascenderá la amistad, pero con Luca no fue tan determinante.

“Con Santi el vínculo era de amigos. Nosotros le decíamos ‘el efecto cuatro meses’. Estábamos hace un montón sin estar con nadie y con él me relajaba mucho más que con Luca porque no me pasaba nada con Santi”, dijo Pereyra.

Sobre sus sentimientos por Figurelli, Martu expresó en El Debate de GH: “Cuando entró Luchi (Patrone) yo estaba loca de celos. Me moría de celos. Después lo tomé como un amigo. A veces jodía con que lo extrañaba. Pero sí me pasaron cosas con él”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.