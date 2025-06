El ingreso de Santiago “Bati” Larrivey a la casa de Gran Hermano fue completamente contraproducente para los participantes a los que quiso ayudar. Especialmente para Eugenia Ruiz, con quien conformó dupla, porque el Big terminó expulsándolo de la casa por romper las reglas.

El ex GH no solo dio información del afuera, también brindó datos sobre el juego, y la producción del reality no lo dejó pasar por alto.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

QUÉ DIJO BATI TRAS SER EXPULSADO DE GRAN HERMANO

“Está Bati. ¿No sabés lo que dijiste?”, le dijo Santiago del Moro a Larrivey quien a pocos minutos de ser expulsado de la casa de Gran Hermano se ubicó en la tribuna.

“No, no sé”, dijo Bati, aduciendo desconcierto. Y el conductor de GH le contestó: “Vos te metiste directamente en el juego”.

Acto seguido, pusieron al aire un tape de varios momentos en los que el ex GH rompe las reglas: Bati le recomendó a Eugenia que no se ensañe con Luz y Tato. Le dijo que eso la perjudicaba en el afuera.

Además, habló de cómo conformar placas para la conveniencia de la jugadora que estaba ayudando. Dicha información la esparció en otros jugadores afines, como Juan Pablo y Selva.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

SANTIAGO DEL MORO LE DEJÓ EN CLARO A BATI POR QUÉ FUE EXPULSADO DE GH

Santiago del Moro: -Vos marcaste una manera de jugar y eso no se puede.

Bati: -Ellos tenían miedo de la placa.

Del Moro: -Pero vos no podías hablar de placas.

Bati: -Pero yo no dije nombres. Les decía que no se ensañen. Es difícil el gris, porque estaba con alguien que quería y la quería aconsejar.

