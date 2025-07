El 16 de julio, Nazarena Vélez fue sin filtros en LAM. Dolida con Marixa Balli, la actriz y productora reveló el por qué no se quiere pelear con su compañera con una letal frase.

“Si era con otra mina, la hago mierda”, lanzó Naza, cosechando el automático “¡ohhh!” de la tribuna.

¿El contexto? Marixa trató a Nazarena de “doble cara”, indignada con los mimes y diretes que hubo la semana pasada, cuando Balli estuvo a punto de conducir LAM y terminó saliendo al ruedo Pepe Ochoa porque Ángel de Brito sufrió una lesión jugando al pádel a último momento.

Foto: captura de América, LAM.

NAZARENA VÉLEZ, OFENDIDA CON MARIXA BALLI: SU PICANTE FRASE

Ángel de Brito: -Están cara a cara. Marixa te dijo falsa.

Nazarena Vélez: -No estoy enojada, estoy dolida… Ya le dije todo lo que tenía que decir. Ya está, ya la escuché. Listo. No me quiero pelear con Marixa. Si es otra mina, la hago mierda.

Tribuna: -¡Ohhh!

Marixa Balli: -Nos queremos.

Nazarena: -Si era otra mina se la sigo porque me molestó. Pero sé que Marixa no me lo dijo de mala. Ya está. No me quiero pelear.

Marixa: -No fue con mala leche. Yo la quiero. Le dije lo que había pasado.

