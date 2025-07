Marixa Balli reveló qué fue lo que realmente desató su furia con la producción de LAM luego de su cruce con Yanina Latorre y de enterarse que quien conduciría SQP durante las vacaciones de la conductora será Pepe Ochoa.

“El problema no fue que conduzca Pepe, sino que me sentí ofendida cuando me dijeron que no puedo manejar una información o más data, eso me dolió, no que conduzca él porque la verdad es que todos tienen que tener la oportunidad”, dijo la panelista.

Marixa Balli en LAM (Foto: captura de América).

Luego, la empresaria aprovechó para agasajar a su compañero en su crecimiento profesional: “Es buenísimo, sos bueno en lo que haces realmente, vas a terminar como conductor, es obvio, naciste para esto, porque te nace; pero yo hubiese preferido que me digan ‘hoy conduce Pepe’ y no ‘porque la data...’”.

EL PASE DE FACTURA DE MARIXA BALLI A ÁNGEL DE BRITO EN PLENO VIVO

Marixa Balli le hizo un pase de factura a Ángel de Brito en pleno vivo luego de confesar qué fue lo que más le molestó de la producción de LAM. “Vos dijiste algo que me dolió ‘Marixa llegó 8 menos 5′ y no, llegé 6:45″ , le recriminó la panelista al conductor.

“¿A dónde?" , le preguntó el Ángel y ella reiteró: “Al canal llegué 7 menos cuarto”. “Yanina dijo que estas enojada conmigo y no te animas a decirlo”, retrucó De Brito y la panelista le contestó: “Pero viste que yo te digo todo... 8 menos diez no llegué, llegué 7 menos cuarto”.

“¿Cuándo? Ese día... pero en general venis sobre el palo", siguió el conductor y Balli sentenció: “No, porque me quedo acá al lado”.

