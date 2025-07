Flavio Mendoza se accidentó el último viernes en su show El Circo del Ánima; durante la tarde de este sábado compartió un video en sus redes sociales en el que contó cómo está de salud y si continuará en el espectáculo.

El coreógrafo tuvo que ser trasladado de urgencia en una ambulancia a un centro médico y hoy habló directamente a sus seguidores: “Acá reportándome, sé que todo el mundo se ha preocupado por el accidente que tuve anoche".

Flavio Mendoza se accidentó en El Circo del Ánima (Foto: captura de video).

“Recién me acaban de dejar de salir de la clínica, que les quiero agradecer muchísimo a todos los médicos que me atendieron súper rápido. Estoy muy dolorido, estoy con muchas inyecciones, pero no fue algo tan grave, gracias a Dios”, aclaró el productor.

Flavio Mendoza habló tras su accidente en El Circo del Ánima (Foto: captura de video).

Luego, explicó cómo hará para seguir en las funciones: “Quiero también decir que las funciones siguen igual, que yo voy a estar. Perdonenme si algunas cositas no voy a poder hacer porque estoy bastante duro, pero voy a estar, voy a hacerlo. La verdad que no puedo faltar a este exitazo y también no soy un inconsciente”.

“Si fuera algo que no lo puedo hacer, no lo haría para no arriesgarme. Pero nada, quiero agradecer muchísimo, estamos haciendo un exitazo y la gente a mí me mueve y me hace sentir bien. Así que los espero a todos hoy en el circo”, cerró Flavio en el video.

ASÍ FUE EL ACCIDENTE DE FLAVIO MENDOZA EN EL CIRCO DEL ÁNIMA

Flavio Mendoza tuvo un accidente en su show El Circo del Ánima y Pepe Ochoa relató en LAM cómo fue el tenso momento: “Se lo llevó la ambulancia, tuvieron que salir todos y luego continuarían la función sin él”.

(Foto: prensa).

“Flavio salió con un trapecio, en el trapecio en la ida golpea con una luz, la luz se cayó, él quedó tendido en el aire con su cuerda de seguridad, ahí frenaron todo y lo bajaron. Informaron al público que está bien”, dijo al final.

