Flavio Mendoza contó en su paso por Puro Show cómo reacciona su hijo Dionisio cuando le piden una foto en la calle: “Cuando la gente nos pide foto en la calle Dio me dice ‘papá decí que sos Marley’”.

“Y yo le digo ‘pero si digo que soy Marley me van a pedir la foto igual’ y él me dice ‘y yo digo que soy Mirko así no nos joden’. ¡Es lo mismo!”, contó el coreógrafo y estallaron de risas en el estudio de eltrece.

Flavio Mendoza en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Mirá Flavio lo que cambió tu vida que hoy hacemos una entrevista hablando de tu hijo y antes eran de peleas con este o con el otro”, le dijo Pampito y Flavio remarcó: “Él pasó a ser más famoso que yo, yo soy el papá de Dionisio”.

QUÉ DIJO FLAVIO MENDOZA SOBRE LA POSIBILIDAD DE TENER OTRO HIJO

Flavio Mendoza habló en el programa de Pampito y Matías Vázquez de la posibilidad de tener otro hijo: “Me encantaría tener muchos, desde el deseo tendría 10″.

“En mi familia somos 4 hermanos, antes de tenerlo a Dio yo quería adoptar y como se complicó vi la opción por gestación subrogada“, confesó el productor.

