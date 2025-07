Gustavo Méndez reveló en Mujeres Argentinas (el programa que conduce María Belén Ludueña por eltrece) que Flavio Mendoza y su hijo, Dionisio, fueron discriminados; motivo por el cual decidió hacer la denuncia policial correspondiente.

“Esto comienza con una discusión en la calle que fue, obviamente, elevando el tono y terminaron cuerpo a cuerpo, cerca y casi a las manos. Esto pasó la semana pasada en el barrio porteño de San Telmo”, comenzó diciendo el periodista al aire.

“Lo que pasó es que él bajó de su auto que estaba parado en doble fila para ir al kiosco a comprarle una golosina a su hijo, y un camión de mudanza le tocó bocina y la cosa se fue calentando”, agregó, antes de que pasaran las imágenes del productor teatral rodeado de policías en la vía pública.

Foto: Instagram (@mendozaflavio)

Además, pasarán la palabra de Flavio en vivo: “Yo paré para que Dio compre un chupetín y había un flete que estaba atrás mío y quería que me corriera. Entonces yo le dije ‘dame un segundo porque está el nene comprando un chupetín’ porque yo no me bajé de la camioneta”, se lo escuchó decir.

Y cerró, contundente: “Y bueno, ahí ya empezó con los insultos y ya cuando me bajé empezó con el ‘pu… de mier…’ y eso no se lo perdono a nadie, y menos adelante mi hijo. Así que estoy haciendo acá una denuncia por discriminación, que no va a quedar en nada, pero por lo menos hay que hacerla”.

Flavio Mendoza: “Yo paré para que Dio compre un chupetín y había un flete que estaba atrás mío y quería que me corriera. Ahí ya empezó un poco de insultos“.

FLAVIO MENDOZA, SINCERO SOBRE LO QUE MÁS LE CUESTA DE LA PATERNIDAD

Flavio Mendoza habló con Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) sobre la paternidad fue sincero al confesar qué es lo que más le cuesta del crecimiento de Dionisio.

“Me llevo muy bien con la paternidad, no me llevo bien con enseñar a leer y escribir, es muy difícil, esa parte no me la veía venir”, admitió el coreógrafo (en julio de 2024) en el marco del estreno del Circo de Anima.

En el ida y vuelta, contó: “Ahora el abecedario cambió, hay letras que ya no están, todas esas cosas las estoy aprendiendo con él así que imagínate, tengo que aprender yo para enseñarle bien”.

Flavio Mendoza en La Noche de Mirtha. (Foto: @mendozaflavio)

“Pero es un descubrir día a día que es maravilloso, por eso elijo siempre volver a ser papá”, cerró el productor teatral al hacer referencia a su hijo.