La forma en que Flavio Mendoza encara la paternidad de Dionisio genera polémicas en las redes sociales, a la vez que al interior de su familia marca un claro contraste con lo que él mismo vivió en su dura infancia.

“Es fácil hablar detrás de un teclado. Es gente que se fija más en la vida del otro que en la propia. Me terminan dando pena, no me da ni para contestarles…”, comenzó el productor del Circo del Ánima.

En ese punto, Flavio reveló: “Yo he sido un hijo golpeado”.

Dionisio y Flavio Mendoza.

“A mí mamá me golpeaba de una forma muy mala”, enfatizó.

Por eso, el artista se diferenció: “Yo a mi hijo nunca le levanté el dedo. Y lo crío de una forma tan respetuosa…”.

FLAVIO MENDOZA EXPLICÓ POR QUÉ LE ENSEÑÓ A NADAR A DIONISIO DE TAN CHICO

“Yo de chico tuve una experiencia muy fea en el circo, que fue un nene que se había caído a un pozo. Por eso siempre dije que mi hijo tiene que nadar apenas nazca. Yo veía que de bebé nadaba”, afirmó.

Luego, expresó: “Me preocupé, estuve dos años metiéndome al agua con él para que aprenda a nadar. Yo me ocupo de él, no es que le doy la Tablet o el celular para que pelotudee tipo chupete electrónico”.

“Esa gente que critica es bolu… Más de uno que me critica debe tener al hijo con el chupete electrónico, que para mí es peor”, cerró Flavio Mendoza.