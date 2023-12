El comentario que hizo Ángel de Brito sobre Flavio Mendoza (quien lo reemplazó en su ausencia en el jurado de Bailando 2023), no pasó desapercibido para el artista quien le contestó sin filtro en las redes.

“Flavio ya está puteando en las redes, pobrecito. Se enojó conmigo porque dije que me aburrió”, lanzó De Brito, al aire, en el programa que conduce Marcelo Tinelli por eltrece. Y agregó, mientras le daba la devolución a Yeyo de Gregorio y Martu Morales. Y agregó: “Yo no elegí mi reemplazo, fue la producción”.

Fue entonces que Tinelli leyó en el estudio los fuerte tweets que compartió Flavio, en medio de la temporada de verano: “Lo que no me aburre es hacer shows increíbles. Gracias, Córdoba @circoanima. Me aburre lo berreta”, publicó, arrobado a Ángel. Y el conductor de LAM, cerró, irónico: “De paso, pone el chivo”.

SE SUPO CUÁNDO SERÁ EL ÚLTIMO PROGRAMA DE BAILANDO 2023 CON MARCELO TINELLI

Luego de que se lucieran todas las parejas que formaron parte de esta edición del Bailando, el programa que conduce Marcelo Tinelli por América, y en medio de la expectativa sobre cuándo será la gran final, Ángel de Brito develó el misterio en vivo.

“El 29 de enero es la final del Bailando, está confirmado”, comenzó diciendo el conductor de LAM, dejando en claro que el certamen –que ya contó con varios momentos de emoción en la pista y cruce entre las figuras y el jurado- continuará en el verano.

Ángel de Brito: “El 29 de enero es la final del Bailando, está confirmado”.

“Vamos a tener varios reemplazos de acá hasta esa fecha en el jurado, particularmente; no en la pista”, cerró De Brito, en referencia a los cambios que se verán con el jurado oficial integrado por Ángel, Moria Casán, Carolina “Pampita” Ardohain y Marcelo Polino.