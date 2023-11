Luego de que Juli Castro elija a su mamá, Momi Giardina, para la salsa de a tres de Bailando 2023, Ángel de Brito fue contundente con devolución y no dudó en bajarle un punto al equipo por culpa de Marcelo Tinelli.

Así fue el ida y vuelta entre Ángel, Momi y Tinelli en el programa de América:

Ángel: -Bueno, mucho pelo, mucho fleco, mucha actuación; pero poco baile. A mí no me gustó.

Momi: -No, no, no.

A: -Cuando empiezan con el ‘no, no, no’ va bajando el puntaje. La nena no rompe, pero esto no fue una buena elección, solo fue un lindo recuerdo familiar.

Tinelli: -Que se vaya con un buen recuerdo nuestro.

A: -Bueno, si vos también te vas a meter en la nota, voy a bajar un punto por Marcelo que me está condicionando.

T: -No se enoje. Es la primera vez que bajan un punto por mi culpa, ahora se calientan todos. Nunca bajaron un punto por mí. Mil disculpas por este punto menos. No me meto mas.

¡Qué momento!

LA PREGUNTA ÍNTIMA DE MARCELO TINELLI A SU HIJA CANDE, TRAS CONFIRMAR SU CASAMIENTO CON COTI SOROKIN

Luego de conocerse que Cande Tinelli y Coti Sorokin se casarán en Uruguay en marzo del año que viene, Marcelo Tinelli aprovechó la visita de su hija en el streaming del Bailando y fue al hueso con una pregunta súper íntima.

Así fue el ida y vuelta del conductor de Bailando 2023 con su hija en el programa de América:

Marcelo: -Cande se casa, pero no sé si ha pensado tener hijos.

Cande: -¿Te gustaría ser abuelo?

M: -¡Me encantaría!

C: -¿Sí? Nunca quisiste, esa palabra no te gusta, menos en este momento.

M: -Pero, ¿por qué no? ¡Sí! Al contrario, me encantaría que me digan ‘abu’.

C: -¡Se mata!

M: -¿Cómo se mata? Pero, ¿está en tus planes ser mamá? Porque nunca lo hemos hablado.

C: -¡Sí, obvio!

M: -¿En qué tiempo, más o menos?

C: -No sé. Después del casamiento, capaz.