Los rumores circulaban fuertes desde hacía varias semanas, pero Marcelo Tinelli y Milett Figueroa terminaron con todo al confirmar en Bailando 2023 que estaban saliendo con un romántico gesto. El conductor le dio un beso al aire y en Intrusos la modelo peruana compartió sus sensaciones.

“Me sorprendió un montón. Me dejó sin palabras. No sabía que iba a pasar eso. Ahora lo vamos a conversar también”, dijo, en el backstage del certamen.

“Si esto no fuera algo real, tal vez no me hubiese gustado, pero esto es algo que me está pasando. Es mi vida, es algo que nos está pasando”, sintetizó.

Foto: América Por: Ivan Basso

MILETT FIGUEROA CONTÓ QUÉ LE GUSTA DE MARCELO TINELLI TRAS CONFIRMAR SU ROMANCE

“Yo no suelo compartir mucho de lo que me pasa en mi vida personal, pero lo que ustedes están viendo acá es real. Nada está actuado. El beso también es real”, se sinceró, en el ciclo de Flor de la Ve.

“Lo disfruto porque es alguien que estoy conociendo y me gusta mucho”, contó.

“Amo como él es. Es un ser humano bellísimo”, concluyó la actriz, a corazón abierto. ¡Flechada!