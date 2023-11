Si bien se ganó el corazón del público con sus increíbles shows, Flavio Mendoza también se convirtió en noticia por algunos cruces mediáticos. Y en una profunda entrevista, el artista abrió su corazón y confesó estar arrepentido de haberse peleado con Ricardo Fort, el recordado empresario que falleció en 2013.

“Me apena porque creo que nos tendríamos que haber unido en vez de estar en ese plan. No era tan bueno como la gente lo quiere poner. Ricardo era jodido y, siendo gay como yo, bueno banqué sus historietas”, comenzó diciendo Flavio en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Me apena porque creo que nos tendríamos que haber unido en vez de estar en ese plan. Gracias a Dios, nos pudimos reconciliar. Me da un alivio habernos reconciliado”.

“Yo tenía esa cosa de coqueteo con Marcelo Tinelli, pero él tenía eso también desde otro lugar. Gracias a Dios, nos pudimos reconciliar. Me da un alivio habernos reconciliado”, agregó, contento de haber podido cambiar las cosas con Ricardo antes de su partida.

Por último, indagado por sus cruces con Fátima Florez y Andrea Rincón, el entrevistado cerró: “No lo recuerdo tanto, hay cosas que son muy del pasado. Con Fátima no somos amigos, pero no le quito el saludo y nada por el estilo. Con Andrea, sí nos dijimos cosas horribles. Cuando lo veo, digo ‘qué feo’. Pero este año nos encontramos en un momento y estaba todo bien”.

FLAVIO MENDOZA CONTÓ POR PRIMERA VEZ LA CHARLA QUE TUVO CON SU HIJO SOBRE SU MAMÁ

Flavio Mendoza cumplió el deseo de ser padre soltero a través de la subrogación de vientre. Ahora, el artista se enfrentó a las primeras inquietudes de Dionisio respecto de su madre biológica.

“Él antes decía ‘yo tengo papá’ y un día él me preguntó ‘papá, ¿yo tengo mamá?’. Y yo le dije que no tenía mamá. Entonces, me dijo ‘ah’, y quedó ahí”, reveló Flavio en una nota con Intrusos. Y agregó: “Yo le expliqué, pero todavía no le expliqué todavía cómo llegó al mundo porque no lo entiende”.

Al final, Flavio Mendoza contó cuál fue su respuesta a Dionisio sobre el tipo de familia que conforman: “Le dije ‘no tenés mamá porque hay muchos nenes que tienen mamá, otros que tienen solo papás, u otros solo mamás”.

“Y cuando le dije que se puede tener dos mamás o dos papás, me dijo ‘ah, como la tía Patri’, porque mi hermana tiene un nene con otra mamá, son dos mamás”, cerró el productor teatral ante Intrusos.