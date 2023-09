Un momento en el que Marcelo Tinelli llamó en Bailando 2023 “pendeja” a Moorea, la hija de Floppy Tesouro, consiguiendo que la nena le diga “sos un pelotud…” generó polémica. Flavio Mendoza criticó a los padres de la niña y ahora la modelo salió a responderle.

¿Qué había dicho el creador de Stravaganza? “Hay personas que se toman que es divertido que un niño hable como grande, a mí me parece mal”, había twitteado. “Que mal dejar que un niño de 6 años hable así en TV, no es gracioso”, siguió. “Cada uno hace y cría como puede, pero no me parece correcto”, lanzó.

Unos días después desde Intrusos salió Floppy a responderle. “Me pareció mal. No se juzga la maternidad de nadie, no se juzga a una niña de siete años. Me extrañó mucho de Flavio, me conoce y conoce a mi familia. Sabe que somos gente con valores y con respeto y sabe lo que soy como mamá”, aseveró, molesta.

Foto: Captura de TV

FLOPPY TESOURO LE RESPONDIÓ CON TODO A FLAVIO MENDOZA POR CRITICARLA COMO MADRE

“En ningún lado iba a salir a contestar porque yo no soy así. A mí me parece que estuvo fuera de lugar, ni al hijo, ni la paternidad de él. ¿Quién soy yo para criticar algo? Por más que sea un hecho público, es una nena de 7 años y yo soy su mamá. Él me conoce”, señaló la modelo, enojada.

“Yo no soy de confrontar. Yo no lo hubiese hecho”, afirmó, mientras explicaba por qué le dolía tanto la crítica del productor. “Es mi hija y soy buena mamá. Esas cosas joden. No lo llamaría porque no es importante, no es un hecho tan importante en mi vida. Dormí esa noche”, ironizó, mientras explicaba que estuvo de acuerdo con su exmarido, Rodrigo Fernández Prieto quien le dedicó un posteo al integrante de Polémica en el bar.

“Lo vi y le di me gusta. Somos una familia, tenemos una familia en común. Siempre vamos a defender a nuestra hija y sabemos lo que somos como papás”, exclamó. “Te repito. Sé cómo soy como mamá y cómo es mi hija. Me quedo con eso y lo que diga Flavio o quien sea, me tiene muy sin cuidado porque yo sé lo que soy y lo que es mi hija. No lo hubiese hecho yo. A no juzgar la maternidad, gente”, se despachó.