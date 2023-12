Lali Espósito salió de la presentación de su videoclip, Mi Fiesta, y el notero de LAM la frenó con la intención de hacerle una nota. Si bien la cantante siempre para y contesta con la mejor onda, esta vez, sin siquiera saludar, se metió a su auto, arrancó y se fue a su casa, lo que sorprendió a Ángel de Brito.

Santiago Sposato contó que le dijeron que Lali estaba de mal humor porque la repercusión del lanzamiento no fue la esperada. Además, días atrás, fue tratada de “delincuente” por Iñaki Gutiérrez, el asesor en comunicación digital de Javier Milei, lo que generó una profunda polémica que también habría afectado a la artista.

En este contexto, el conductor de LAM se puso en contacto con Lali. Acto seguido, reveló picante su charla privada con la cantante. Para evitar malos entendidos contó que está todo bien entre ambos, a pesar de que ella ignoró a su notero.

¿CÓMO FUE LA CHARLA PRIVADA ENTRE ÁNGEL DE BRITO Y LALI ESPÓSITO?

“¿Qué creés que le pasó a Lali que no le contestó al notero?”, le consultaron sus fans.

“Me dijo que estaba cansada y que había arrancado a las 7 AM. No pasa nada, como dije ayer en LAM, hablaremos otro día...”.

