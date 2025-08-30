Empezó el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para la clásica mesaza de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza de la mano de la actriz, cantante y presentadora puertorriqueña Claribel Medina y Jessica Bossi, la periodista que actualmente trabaja como columnista política en Lanata Sin Filtro por Radio Mitre y en Todo Noticias.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 30 de agosto (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

También acompañarán a la diva argentina en el programa de este sábado la bailarina y arquitecta Vanina Escudero, el actor y humorista Fredy Villareal y el periodista Diego Cabot.

MIRTHA LEGRAND FUE LETAL CON GIMENA ACCARDI: “LO HIZO QUEDAR COMO UN CORNUDO A NICO VÁZQUEZ”

Mirtha Legrand sorprendió con su opinión sin filtros sobre la infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez.

En un mano a mano con Karina Iavícoli en La Noche de Mirtha, la conductora le preguntó a la panelista de Intrusos por la escandalosa separación y descolocó a todos con su sincericidio.

Foto: captura de pantalla de eltrece, La Noche de Mirtha.

“Generalmente, una infidelidad se oculta. No se comenta, no se explican esas cosas, se ocultan. No se habla más. Lo hizo quedar como un cornudo”, disparó la diva, desaprobando el accionar de la actriz por hacer pública su traición a su marido.

