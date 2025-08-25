Si hay alguien que no se queda con ninguna duda es Mirtha Legrand. La conductora tuvo en su programa a Marixa Balli y le preguntó con insistencia por su look y reparó en su característico flequillo.

Foto: captura de pantalla de eltrece, La Noche de Mirtha.

Mirtha Legrand: -¿Cómo te mantenés tan bien?

Marixa Balli: -¿Vos decís que estoy bien?

Mirtha: -Estás cada vez más joven.

Marixa: -Creo que uno tiene que hacer lo que le gusta.

Mirtha: -¿Vos de chica tenías flequillo?

Marixa: -Sí, tuve una etapa. Como yo tengo bucles. No te digo afro, pero son impresionantes, se me armaba un rulito en el medio de la frente y no me gustaba. El flequillo con el rulo quedaba raro.

Mirtha: -Quedaba feo.

Marixa: -Después, cuando me empecé a planchar el pelo, dije: “Esto es lo mío”... Un día fui a un parque de diversiones. Me subía a un tronco lacia y terminé con rulos. Me mojé. Salí corriendo a buscar una gorrita porque no me gusta verme con rulos.

Foto: captura de pantalla de eltrece, La Noche de Mirtha.

UNOS MINUTOS MÁS TARDE, MIRTHA VOLVIÓ A INSISTIR CON EL LOOK DE MARIXA:

Mirtha: -Estás igual que siempre. Idéntica. ¡Mirá la piel que tenés! ¿Pero por qué usaste siempre flequillo? Desde chiquita...

Marixa: -Sí, me gusta a mí el flequillo. Mucha gente me dice “¿por qué no cambiás el estilo? ¿Por qué no usás el pelo para el costado?”. No me molesta estar igual.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.