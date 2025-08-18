Tras la denuncia de abuso de Lucas Benvenuto, Jey Mammon regresó a los medios luego de ser sobreseído por la Justicia.

Invitado a la mesa de Mirtha Legrand, la diva fue directa y le preguntó de frente por el delicado caso.

“¿LA VIOLACIÓN EXISTIÓ?”: LE PREGUNTÓ MIRTHA LEGRAND A JEY MAMMON

Mirtha Legrand: ¿La violación existió?

Jey Mammon: -La respuesta es no.

Mirtha: -El público está esperando esta pregunta...

Jey: -No quiero escaparme a tu pregunta, obviamente, no. Cuando hubo una acusación, no hubo nada detrás de esa acusación de algo que no sucedió hace 17 años. Yo necesitaba poner la verdad sobre la mesa. Quería hablar. Yo no quería que se esfume el tema. La relación fue consentida. Yo estuve con él, y no una vez, muchas. Era mi pareja.

Mirtha: -¿Pero él era joven?

Jey: -Él tenía 16 años cuando lo conocí, hace 17 años. Pero si él iba a la Justicia a contar lo que había pasado, no se le iban a tomar la denuncia... Tuvimos una relación. Nos amamos.

Mirtha: -¿Quéres que dejemos el tema? No podía dejar de preguntarte, Jey.

Jey: -Yo quiero que hagas lo que vos quiera... Lo otro es un debate moral. Esa relación que sí existió plantea un debate moral.