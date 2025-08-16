En una emisión cargada de emoción, Mirtha Legrand dedicó parte de su programa a hablar sobre el reciente fallo que condenó a 19 años de prisión a Claudio Contardi, ex marido de Julieta Prandi, y dio algunos detalles de la conversación que mantuvo con la modelo.
“Pobre la Prandi, ¡qué horror lo que ha vivido esta chica! Pobrecita”, comenzó diciendo Mirtha, visiblemente afectada, en el programa que conduce todos los sábados a la noche por eltrece.
Además, la conductora contó que intentó invitar a Julieta al ciclo, pero la novia de Emanuel Ortega prefirió declinar por el momento: “La llamé para que viniera al programa y me dijo que no, que por el momento no. Después fue a otro programa de otro canal”.
Mirtha destacó la calidez y sensibilidad de Julieta: “Lo que ha sufrido. Me mandó un WhatsApp y me ponía ‘chiquita, chiqui’, es muy amorosa ella", remarcó. Y cerró, muy movilizada: “Pero lo que ha sufrido, lo que ha pasado”.
FERNANDO BURLANDO REVELÓ EL DRAMÁTICO MOMENTO DE JULIETA PRANDI EN LA SENTENCIA A SU EX CLAUDIO CONTARDI
El juicio contra Claudio Contardi, ex pareja de Julieta Prandi, dejó momentos de alta tensión emocional.
Fernando Burlando, abogado de la modelo, describió en Mujeres Argentinas cómo vivió su clienta el día en que se conoció la condena de 19 años para su ex.
“Hasta en la expresión de su cara se veía que no la estaba pasando bien. Aún hoy sigue así”, comenzó relatando el letrado.
Según detalló Burlando, Prandi atravesó un torbellino de emociones en un lapso mínimo: “En menos de diez segundos estuvo desvanecida, llorando, gritando, pidiendo explicaciones, no creyendo… y después creyendo”.
Por último, Burlando subrayó que este vaivén emocional también es evidente fuera de la sala judicial: “A veces uno la ve bien posicionada, incluso hasta enojada, pero le dura muy poco. Después se quiebra”.