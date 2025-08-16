Julieta Prandi contó en diálogo con LAM cuál era la fachada de Claudio Contardi y cómo lograba sacarle millones a la gente: “Él dice ser empresario gastronómico, pero es un monotributista en categoría estudiante y no sé cuántas cosas más de una banda que también hemos investigado. Él vivía de mí, porque no tenía un trabajo”.

“Pero él tenía esa fachada porque era amigo del hijo de uno de los dueños de Carlitos en ese momento, por eso él jugaba a poner restaurantes. O sea, te inventaba que iba poniendo franquicias con otro nombre y a cada uno de los que iban cayendo le sacaba de a 30, 35 mil dólares; a mi papá le sacó esa cifra”, detalló la modelo.

Foto: X (@Karinaiavicoli)

Sobre las propiedades de Julieta que manejaba el ahora condenado a 19 años, dijo: “Yo tardé casi dos años, después de que me fui en recuperar mi casa de Martínez, y por la de Escobar, percibía un alquiler que se lo quedaba a él y vivía en Martínez, estaba en posesión de mis dos casas y yo alquilando un departamento con un préstamo”.

POR QUÉ LOS HIJOS DE JULIETA PRANDI NO VOLVIERON A VER A CLAUDIO CONTARDI

Julieta Prandi habló con la prensa tras conocerse la condena de 19 años a Claudio Contardi y explicó por qué sus hijos en común no volvieron a verlo: “Ellos no quieren verlo y fue comprobado por el servicio de la niñez”.

“A ellos se les hizo un montón de entrevistas con psicólogos de la Justicia y por voluntad de los menores no lo ven y nadie puede obligar a un menor a revincularse si ello no lo desean. Ellos son libres, si quisieran verlo pueden hacerlo, nunca les prohibí“, remarcó la modelo.

Entonces, la conductora cerró: “Solo es su padre biológico, pero nunca se acercó, ni hizo nada por preveer su eduación, alimentos, cuidado, es violento y mis hijos han contado eso. Ellos están en crisis, están cayendo, el más grande sobre todo está entendiendo la gravedad de los hechos. No hay otra causa”.

