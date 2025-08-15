Julieta Prandi contó en diálogo con LAM todas las deudas que Claudio Contardi le dejó tras lograr escaparse de la casa que compartían. “Puso una franquicia con todo a mi nombre, con mi cara para las marcas en Pinamar y me dejó un tendal de deudas” , reveló.

Entonces, dio más detalles: "Deudas ue tuve que saldar yo después de haberme ido. Dejó como dos años cerrado el local pero sin pagar el alquiler y con el dominio él del alquiler".

“O sea, que esa mujer me tuvo que cobrar a mí ese alquiler, juicios laborales que me embargaron la cuenta de ese local y mis papás ayudándome a recomponer todo eso porque estaba habilitado a mi nombre”, sentenció indignada.

POR QUÉ LOS HIJOS DE JULIETA PRANDI NO VOLVIERON A VER A CLAUDIO CONTARDI

Julieta Prandihabló con la prensa tras conocerse la condena de 19 años a Claudio Contardi y explicó por qué sus hijos en común no volvieron a verlo:“Ellos no quieren verlo y fue comprobado por el servicio de la niñez".

“A ellos se les hizo un montón de entrevistas con psicólogos de la Justicia y por voluntad de los menores no lo veny nadie puede obligar a un menor a revincularse si ello no lo desean. Ellos son libres, si quisieran verlo pueden hacerlo, nunca les prohibí", remarcó la modelo.

Entonces, la conductora cerró: “Solo es su padre biológico, pero nunca se acercó, ni hizo nada por preveer su eduación, alimentos, cuidado, es violento y mis hijos han contado eso. Ellos están en crisis, están cayendo, el más grande sobre todo está entendiendo la gravedad de los hechos. No hay otra causa".

