Juan José Campanella sorprendió a todos al asistir al programa de Mirtha Legrand accidentado.

El reconocido director de cine relató el episodio con humor, mientras intentaba disimular el dolor.

“Estoy como Marlon Brando, vestido de la cintura para arriba. Estoy con un banquito debajo de la mesa”, bromeó Campanella, haciendo reír a la diva y a los invitados de La Noche de Mirtha.

Juan José Campanella fue a la mesa de Mirtha Legrand accidentado (eltrece)

QUÉ LE PASÓ A JUAN JOSÉ CAMPANELLA

Luego de la humorada, Juan José explicó qué le había pasado realmente:“Tuve un esguince bastante severo. Me caí como una bolsa de papas en la vereda. Me duele, pero estoy bien”.

