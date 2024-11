Juan José Campanella fue uno de los cuatro invitados que agasajó Mirtha Legrand este sábado para hablar sobre el presente del cine argentino, y sus próximos proyectos, y también para proponerle a La Chiqui volver a actuar.

La última ficción que hizo Mirtha fue la recordada tira La dueña (2012), aunque también tuvo una pequeña aparición en El Host junto a Adrián Suar, pero desde que regresó a sus almuerzos y cenas que dejó la ficción de lado.

En ese sentido, Mirtha le dijo a Campanella que “si hubiera seguido en el cine le hubiera gustado trabajar con él”. “Y a mí me hubiera encantado”, le contestó el director de El cuento de las comadrejas, una remake de un film de José Martínez Suárez, el hermano de Mirtha.

Mirtha Legrand (foto: eltrece)

Leé más:

En fotos: Mirtha Legrand, Marcela Tinayre, Georgina Barbarossa y más famosos en la gala del Hospital Rivadavia

QUÉ DIJO MIRTHA LEGRAND CUANDO JUAN JOSÉ CAMPANELLA LE PROPUSO VOLVER A ACTUAR PARA ÉL

“¿Querés que te diga? ¡Yo soy buena actriz!”, afirmó Mirtha, que filmó alrededor de 37 películas entre 1940 y 1976. “Yo hice comedia, hice drama, hice un poquito de todo”, agregó la conductora, orgullosa de su legendaria carrera.

“¿Te animás a actuar si te llama?”, le propuso Gabriel Levinas, sentado al lado de Campanella, que lo miró, dando el visto bueno a la pregunta. “No, no. Ahora no. Ya está”, dijo La Chiqui, en concordancia con el retiro que ha venido sosteniendo desde hace algún tiempo.

“En la Academia de cine, en la que ya no estoy como miembro, el próximo proyecto es restaurar Los martes orquídeas”, en clara alusión a la segunda película de Mirtha, que data de 1941.

Juan José Campanella (foto: eltrece)

Leé más:

Las fotos de los mejores vestidos de las famosas en un importante evento en las Costanera

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.