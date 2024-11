Claudio Cosano contó en La Jaula de la Moda (de lunes a viernes a las 19 horas por Ciudad Magazine) el episodio que vivió con Mirtha Legrand en una prueba de vestuario.

Fue en el marco de la búsqueda de ‘la madrina Cosano’, cuando el diseñador explicó porqué las medidas las tomarían en el corte y no en cámara: “Las medidas se toman en el corte, tienen que ser secreto, te cuento una anécdota...”.

“Una vez, tomándole medidas a la Chiqui, las dije en voz alta, casi me ahorca, me dijo ‘¡no, no las quiero saber!’, y de ahí aprendí”, reveló Cosano en el programa de moda.

CONTUNDENTE RECLAMO DE MIRTHA LEGRAND A JIMENA MONTEVERDE

Mirtha Legrand le hizo un reclamo a Jimena Monteverde en La Noche de Mirtha este sábado. “Te llamé y no contestas tu teléfono”, le dijo la conductora a la chef.

Mirtha Legrand en el cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

“Sí, la única persona que no te habrá contestado el teléfono fui yo pero estaba grabando Mirtha, perdón”, le explicó la cocinera a la Chiqui, quien cerró entre risas: “Bueno queria”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.