A pocos días de regresar a la Argentina, Juana Viale asistió a un evento y desmintió los rumores que indicaban que estaría peleada con su madre, Marcela Tinayre, tras no haber asistido a su reciente cumpleaños.
En diálogo con LAM, Juana reconoció que, como en cualquier relación madre e hija, existen diferencias, pero negó tajantemente que no se hablen desde hace dos meses.
Sin embargo, tras escuchar sus declaraciones, Santiago Sposato analizó el tema en Desayuno Americano y puso sobre la mesa el posible motivo del cortocircuito entre ambas.
POR QUÉ JUANA VIALE Y MARCELA TINAYRE ESTARÍAN DISTANCIADAS
“Juana miente cuando dice que no están peleadas”, aseguró el cronista con contundencia.
Luego agregó: “Ellas son dos excelentes madres, pero están enfrentadas por el estilo de maternidad”.
Según explicó Sposato, la hija de Mirtha Legrand estaría asumiendo un rol más activo con sus nietos: “Parece que a Marcela le toca ocuparse muchísimo de sus nietos porque Juana tiene un estilo de vida más libre, viaja mucho”.
Y cerró: “A veces Marcela es más mamá que abuela. Entonces chocó con Juana y le dijo: ‘Podrías estar un poco más presente con tus hijos… y también venir a mi cumpleaños’. Están cruzadas por eso”.
