En medio de la reciente entrega de los premios Martín Fierro, un inesperado cruce surgió entre el conductor de LAM, Ángel de Brito, y su exmovilero, Santiago Sposato.

Santi, quien ganó la estatuilla como “Movilero del Año”, desató la polémica al no mencionar a de Brito en su discurso de agradecimiento, lo que dio lugar a tensiones entre ambos.

“Siento que este premio lo gané a pesar de él. No fue generoso conmigo en el último tiempo, me sacó del aire y todavía no sé por qué”, comentó Sposato.

Santiago Sposato al recibir el Martín Fierro como "Movilero del Año"

POR QUÉ ÁNGEL DE BRITO ECHÓ A SANTIAGO SPOSATO DE LAM

A pesar de la omisión, Ángel de Brito lo felicitó públicamente. Sin embargo, el conductor no tardó en expresar su verdadera opinión en su segmento Ángel responde, de Bondi, el miércoles 11, donde explicó los motivos de su decisión.

Ángel de Brito y Marixa Balli en los Martín Fierro (Foto: Movilpress)

Ángel de Brito fue directo al explicar las razones detrás de su decisión: “No trabajaba. Lo hablamos con él y le dije: ‘No quiero que trabajes así, porque no estás trabajando como yo quiero para LAM’. Y lo saqué del aire”.

“Dejó de trabajar como a mí me gusta. Soy muy exigente con el trabajo, y basta ver cuántos móviles hizo en los últimos meses”, dijo en diálogo con Romina Manguel.

