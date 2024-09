Tras el juicio que los enfrentó en los tribunales con Ángel de Brito, Susana Roccasalvo no volvió a referirse al conductor de LAM de ninguna manera y un muro de hielo se formó entre ambos, al menos hasta este lunes.

Tras la entrega de los premios Martín Fierro a la TV, el cronista Alejandro Castelo encontró a la conductora de Implacables en el estacionamiento del Hotel Hilton escenario de la ceremonia de la entrega de los premios y ella se mostró esquiva… al menos por unos instantes.

Ángel de Brito y Susana Roccasalvo.

Todo comenzó cuando Liliana Parodio le contó a Castelo que Roccasalvo estaba furiosa porque nunca le llegó el plato principal de la gala, y él decidió usar eso como excusa para un acercamiento. “Su querida, vení que te abrazo, genia. ¡Qué linda que estás!”, dijo el notero.

QUÉ DIJO SUSANA ROCCASALVO ANTE LA LLEGADA DEL CRONISTA DE ÁNGEL DE BRITO

Sin embargo, el “entre” de Alejandro, poco le sirvió para combatir la frialdad de Roccasalvo. “Gracias, gracias. No, no, no”, dijo cuando el cronista quiso preguntarle, y continuó: “Si es un programa que a mí no me quieren. ¡No, basta! ¡Te va a echar tu conductor por hacerme una nota!”, le advirtió.

Cuando Susana giró para otro lado se encontró con Parodi, y la situación tomó otro color, ya que cuando Castelo le dijo que “Canal 9 se había llevado muchos premios”, ella contestó que eran “muy merecidos”, sin dejar de dar la espalda a la cámara, algo que en televisión es poco menos que un pecado.

Susana Roccasalvo y Ángel de Brito

“Y América también, y no sé si tan merecidos, pero bueh”, dijo Susana, en referencia al Martín Fierro que se llegó Santiago Sposato, el otro cronista de LAM. “Chifló más de uno”, advirtió la conductora, que se refirió a Telefe como “el que paga la fiesta y después te trae el lomo frío”, dejando en claro que sí había tenido un problema con el servicio.

