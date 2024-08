Faltaba la opinión de Susana Roccasalvo sobre los inagotables escándalos que salpican a Tamara Pettinato desde hace dos semanas, a raíz de la filtración de videos en la Casa Rosada con Alberto Fernández, y la periodista se expresó categórica.

“Lo que ella hizo no me gustó. No me gustó nada de lo que vi. Creo que hasta ha sido de muy mal gusto tener esas grabaciones”, comenzó la conductora de Implacables, tras advertir que no era “quien para hacer un juicio de valor”.

Luego se diferenció de otros colegas: “Pero, yo escucho permanentemente en muchos medios, que hay gente que pide explicación. Y disculpas de parte de ella”.

“Yo creo que hay una sola persona a la cual Tamara Petinato tiene que darle explicaciones, que es su propio hijo. Ni siquiera a su pareja. Esa es su hijo, nada más”, enfatizó sobre Milo Moyano (14)

EL CASTIGO A TAMARA PETTINATO

“Yo escuché gente que dice, realmente merecería un castigo. Yo creo que Tamara Petinato está recibiendo el peor de los castigos, que es este escarnio público”.

Ahí expresó un matiz: “Tiene que ver con su vida privada. No me gustó nada de las cosas que me enteré. Pero cada uno se va a hacer cargo de sus actos”.

“Creo que ya está recibiendo el propio castigo”, cerró Susana Roccasalvo sobre Tamara Pettinato.