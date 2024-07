Luis Novaresio dejó América tras casi diez años de exclusividad y pasó en el 2023 a trabajar en LN+ donde, por la magia de la TV se lo puede ver a toda hora a cargo de un noticiero matutino y a la medianoche en su clásico ciclo de entrevistas.

Este domingo, el periodista visitó Implacables para presentar su nueva novela y Daniel Gómez Rinaldi aprovechó para hacerle una consulta. “Con la rutina que tenés de trabajo, lo de la noche que vemos, seguramente es grabado, ¿no es cierto?”, quiso saber.

Luis Novaresio junto a su actual esposo, Braulio Bauab

“Sí, yo lo grabo a la tarde”, le contestó Novaresio, pero eso generó otra pregunta de Gómez Rinaldi: “Quería preguntarte con respecto a tu actividad (física), ¿en qué momento la hacés? Si era cualquier momento o si tenés un momento específico”, quiso saber.

“Soy un artefacto matutino”, le respondió con ironía Luis. “Funciono para casi todo, Rinaldi, para casi todo a la mañana”, dijo, y al escuchar una suerte de gruñido de Susana Roccasalvo reacciónó: “No hagas un ‘mmm’, te estoy escuchando”, le pidió.

EL DURO REPROCHE DE SUSANA ROCCASALVO A LUIS NOVARESIO

“Siete de la mañana mostrás que estás en el gimnasio. Déjate joder, anda a las seis de la tarde”, protestó Susana Roccasalvo, a quien no le gustaría hacer gimnasia a la mañana. “¿Y por qué? Si le funciona así”, reaccionó Gómez Rinaldi.

“A esa hora no tengo más fuerza. Es más, cuando yo estudiaba, cuando yo hice la carrera de abogado, no me podía quedar. ¿Viste los que se quedan hasta las cuatro de la mañana? Olvídate, yo puedo arrancar a las cuatro de la mañana”, se excusó Novaresio.

“Entonces me discipliné para escribir de lunes a lunes, muy temprano a la mañana. Y después cuando terminaba de grabar las entrevistas, corregía y armaba (la novela). Pero soy un bicho de mañana”, cerró el periodista y ahora también novelista.

