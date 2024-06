Los fines de semana, Susana Roccasalvo se esfuerza por hacer un Implacables que, sin dejar de tratar ciertas polémicas del mundo del espectáculo argentino, se caracteriza por la ausencia de amarillismo y las entrevistas a famosos.

Es por eso que, en la edición de este domingo, la conductora aprovechó una consulta de Gustavo Méndez sobre su estado de salud para salir con los tapones de punta contra un conocido sitio que publicó una noticia sobre su salud que generó revuelo entre los periodistas.

Susana Roccasalvo en La Noche de Mirtha (Foto: Instagram @lamesazarg)

“Estoy mejorcita y voy a aclarar. No me voy a quedar callada. Hay muchos sectores del periodismo: está la gente seria y la gente que produce basura”, dijo Roccasalvo con los tapones de punta.

Leé más:

El fuerte sincericidio de Susana Roccasalvo sobre Furia de Gran Hermano: “Capaz me faja al aire”

SUSANA ROCCASALVO, ENFURECIDA CON UNA PUBLICACIÓN QUE GENERÓ RUMORES SOBRE SU ESTADO DE SALUD

No era para menos, ya que la conductora explicó que el título “Susana Roccasalvo contó el drama de salud que vive a sus 68 años: ‘Estoy acá gracias a Dios’” le generó llamados de colegas preocupados, aunque lo que más le molestó fue que pusieron mal su edad.

“Ayer expliqué (que tuve) un cuadro gripal brutal, como todo el mundo. Cuatro o cinco días en cama, medicación, pero ya estoy”, explicó. “Pero estos amigos, a los cuales jamás los toqué, ni con las faltas de ortografía que cometen, ni con los errores que ponen, ni con los títulos sensacionalistas que cuando usted lee la nota es todo mentira”, agregó.

Susana Roccasalvo (captura El nueve)

“Le acabo de escribir al director de la revista digital, porque supone que me estoy muriendo, (me da) una edad que no tengo… No me toques la edad, porque tengo 66 años y me siento como de 33. Pero que me pongan ese título, realmente acabo de cruzar unos comentarios con... ni lo voy a nombrar”, agregó.

“Realmente me molesta muchísimo, porque hay gente amiga, familia, que lee esos títulos y empiezan a llamar por teléfono. Y ese es periodismo basura como el que está haciendo últimamente. Ni lo voy a comentar, porque no existís todavía. Sos un director digital, así que te falta mucho. Aprende y respeta: con los colegas, no”, sentenció Susana, que logró que le corrijan la edad por lo menos.

Leé más:

Susana Roccasalvo minimizó el error de la nominación de Yanina Latorre al Martín Fierro de radio

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.