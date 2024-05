Juana Viale sigue feliz navegando por el océano Atlántico con su novio, mientras su abuela, Mirtha Legrand, la remplaza en sus almuerzos, que se emiten por eltrece. Las imágenes de su travesía llegaron hasta Implacables, programa de Susana Roccasalvo en el que la conductora opinó sobre el cuerpo de la nieta de la diva.

“¿Arriba del barco no tienen comida? Porque esa chica está cada vez está más delgada. La tarta que cocinó la comió el novio nada más”, sentenció Susana, sin filtro, luego de haber visto las imágenes de Juana en bikini posando con una tarta de calabaza y zanahoria que habían cocinado a bordo.

Durante su aventura, Juana comparte fotos en las que se la ve feliz y enamorada. También, con nuevo look. La nieta de Mirtha se cortó el cabello bien cortito, al estilo carré, para celebrar junto a su equipo esta nueva etapa cerca de la naturaleza. ¿Qué dirá sobre los dichos de Susana?

JUANA VIALE ACLARÓ QUE ESTÁ COMIENDO BIEN A BORDO

“En tres o dos días estaríamos llegando a Brasil. Cuando llegue a tierra me tomo un avión, me clavo los tacones de aguja, me pongo los vestidos de (Gino) Bogani y vuelvo”, le prometió a Mirtha.

“Salimos de Islas Canarias, cruzamos el Ecuador hoy que hicimos la ceremonia, ya que al cruzar hay que hacerle una a Neptuno para que te permita navegar. Ahora aprovechamos que no hay viento y nos tiramos unos chapuzones”, le contó Juana a Mirtha en plena comunicación.

“Estoy muy bien de salud, estamos comiendo muy bien. Ayer tuvimos tormenta a la noche, así que aprovechamos a ducharnos con el agua de la lluvia”.

“Nosotros estamos documentando esto para mostrar un poco la belleza porque no todos tienen la oportunidad de navegar el océano”, agregó la actriz. “Somos cinco tripulantes, estamos recorriendo todo el océano Atlántico, haciendo una captura de microplásticos cada cierto tiempo”, explicó.

"Toda esa recolección la vamos a llevar a analizar, estamos viendo muchos animales, y documentando la vida a bordo, qué comemos, lo que vivimos". "Estoy muy bien de salud, estamos comiendo muy bien. Ayer tuvimos tormenta a la noche, así que aprovechamos a ducharnos con el agua de la lluvia", señaló Juana, que explicó que debido a esa vida "perdió la noción del tiempo".