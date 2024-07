Sábados y domingos a las 18, Susana Roccasalvo lleva adelante Implacables, que celebró 1300 emisiones, y este fin de semana confesó al aire qué es lo peor que le puede pasar al aire de El Nueve.

Mientras hablaban de lo bien que se sintió Furia en la entrevista que le hicieron este sábado y contó que esperaba la visita de Martín Ku. “Hoy también viene El chino, ojalá que me traiga al perro. Me encantaría, Arturito”, dijo.

Susana Roccasalvo (Foto: El nueve)

Ante un cuestionamiento del inefable Daniel Gómez Rinaldi, Susana contestó: “El perro es más fiel que cualquier hombre, así que prefiero dar le un beso al perro”.

EL SINCERICIDIO DE SUSANA ROCCASALVO SOBRE SU MAYOR MIEDO AL AIRE EN IMPLACABLES

“El canal es pet friendly, tenemos gatitos por acá en todo el edificio”, le acotó Fabiana Araujo, algo que a Susana la puso en alerta. “En lo posible no me recuerdes que hay gatos que empiece a agarrar el pánico”, reveló en vivo.

“Más de una vez me visitan los felinos al aire y la cara se me transforma de pánico”, agregó Susana con una sonrisa, mientras Naiara Vecchio le acotaba que “es protección”, en referencia a las supuestas propiedades místicas de estos animalitos. “Sí, no sé de qué, pero bueno, a mí me da ganas de salir corriendo”, agregó la conductora.

Susana Roccasalvo

En diálogo con Ciudad, Susana explicó que “desde chica les tiene pánico a los gatos y nunca supo por qué”. “Hay mucha gente a la que le pasa lo mismo con gatitos, palomas, etc”, dijo, y pidió que “por favor no se malentienda lo que le pasa porque después se hace un debate sobre algo que dijo” sin mala intención.

